Жиру: как и Златан Ибрагимович, я всё ещё готов дать что-то полезное европейскому футболу

Нападающий сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о карьере.



«Дело в мотивации, в том, как ты работаешь на тренировках, как достигаешь того, чтобы оставаться в форме, как следишь за сном, едой. Важно и желание всегда помогать команде достигать поставленных целей. Разумеется, в карьере бывают отрезки, когда забиваешь больше или меньше голов, но главное – не терять уверенности в себе. Когда начинается чёрная полоса, надо продолжать работать на тренировках.



Всё ещё думаю, что способен несколько лет отыграть на высочайшем уровне. У меня большие ожидания от выступлений за «Челси» и сборную Франции.



Златан Ибрагимович говорил, что в своём возрасте всё ещё способен что-то дать европейскому футболу. С начала нынешнего сезона он подтверждает это. И я чувствую, что готов показать нечто подобное, чувствую ещё большую решительность, чем прежде. Стараюсь действовать более эффективно на поле, и у меня получается. Я в хорошей форме и хочу продолжать в том же духе», – приводит слова француза Goal.com.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Оливье Жиру провёл 9 матчей и забил 3 мяча. На его счету 5 голов в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Контракт 34-летнего француза с «аристократами» истекает 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Жиру в € 5 млн.

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