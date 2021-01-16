В Минпечати Чечни прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата»

Министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев прокомментировал ситуацию с блокировкой YouTube-каналов клуба чемпионата России по футболу грозненского «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Штаты нанесли очередной удар по свободе слова. Эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. А ведь это сотни тысяч людей — только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек. Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «спорт вне политики» уже давно не принимается в расчёт.

⠀

О свободе слова теперь речи вообще не идёт, Штаты давно перешагнули за эту линию. Развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Социальные сети полностью дискредитировали своё название – ничего «социального» там уже не прослеживается. Они перестали быть социальными платформами и превратились в инструменты политических войн. Уже не первый год мы видим, что со стороны самой «демократической» страны, именующей себя «колыбелью демократии», жёстко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речи не идёт», — написал Дудаев в своём "инстаграме".