В Минпечати Чечни прокомментировали блокировку YouTube-канала «Ахмата»

Министр печати и информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев прокомментировал ситуацию с блокировкой YouTube-каналов клуба чемпионата России по футболу грозненского «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).
«Штаты нанесли очередной удар по свободе слова. Эти действия демонстрируют явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. А ведь это сотни тысяч людей — только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек. Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «спорт вне политики» уже давно не принимается в расчёт.
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О свободе слова теперь речи вообще не идёт, Штаты давно перешагнули за эту линию. Развернута гибридно-информационная война против региона, против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Социальные сети полностью дискредитировали своё название – ничего «социального» там уже не прослеживается. Они перестали быть социальными платформами и превратились в инструменты политических войн. Уже не первый год мы видим, что со стороны самой «демократической» страны, именующей себя «колыбелью демократии», жёстко и грубо нарушаются права получателей информации. США в современном мире являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии речи не идёт», — написал Дудаев в своём "инстаграме".
- 16 января 2021
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