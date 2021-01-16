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«Брайтон» одержал больше гостевых побед в нынешнем сезоне АПЛ, чем «Ливерпуль»

«Брайтон» одержал больше гостевых побед в нынешнем сезоне АПЛ, чем «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщает Opta Sport, «Брайтон» одержал уже третью гостевую победу в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Примечательно, что действующий чемпион Англии «Ливерпуль» пока одержал всего две победы на выезде в АПЛ-2020/2021.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport в «Твиттере».

Любопытно также, что дома «чайки» до сих пор не одержали ни одной победы.

Видео победного гола в матче «Лидс» — «Брайтон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» набрал в 19 встречах 17 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). «Ливерпуль», набрав 33 очка, занимает второе место.

«Брайтон» на выезде обыграл «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ
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