Куман прокомментировал поражение «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о проигрыше «Реала» в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (1:2).
«Поражение «Реала» в матче с «Атлетиком» — это демонстрация того, что завтра возможно всё. Если «Атлетик» будет так же конкурентоспособен в финале, это может усложнить игру. Против «Реала» баски были эффективны, они заслужили победу», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.
В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» Бильбао, обыгравшим мадридский «Реал» (2:1). Матч состоится завтра, 17 января.
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