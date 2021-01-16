Куман прокомментировал поражение «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о проигрыше «Реала» в матче полуфинала Суперкубка Испании с «Атлетиком» Бильбао (1:2).

«Поражение «Реала» в матче с «Атлетиком» — это демонстрация того, что завтра возможно всё. Если «Атлетик» будет так же конкурентоспособен в финале, это может усложнить игру. Против «Реала» баски были эффективны, они заслужили победу», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком» Бильбао, обыгравшим мадридский «Реал» (2:1). Матч состоится завтра, 17 января.