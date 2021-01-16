Бывший футболист «Спартака» будет комментировать матч «Ливерпуль» — «МЮ» на Okko

Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко приоткрыл завесу тайны, как будет выглядеть трансляция матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
«Что касается комментаторов: понятно, что всегда есть недовольные. Поэтому обычно мы стараемся, чтобы каждый из нас не получал много матчей той или иной команды.
Сейчас пришлось от этого правила временно отказаться: у нас в редакции кое-кто тоже угодил в карантин, а график просто бешеный. Так что были случаи, когда один и тот же комментатор работал на двух-трёх матчах какого-то клуба подряд. Но мы снова вернёмся к правилу ротации в ближайшее время. Хвалят нашу работу чаще, чем ругают (это приятно), но и суровые критики в наличии (это нормально и даже хорошо).
Каждый считает, что комментатор работает для него персонально, и если не нравится кому-то одному персонально, то и комментатор профнепригоден. Так уж люди устроены, и раз они наши подписчики, мы стараемся прислушиваться ко всем мнениям. Уже год функционирует опция интершума, но количество выбирающих этот вариант по-прежнему остаётся небольшим — около 1 процента зрителей.
Так что мы решили в этот раз осуществить идею с альтернативным вариантом комментария. Причем не устраивать соревнование между комментаторами, а предложить два разных типа репортажа.
Внимание! На витрине сервиса «Okko спорт» будут три карточки с матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»:
1. Одиночный репортаж. Комментировать буду я.
2. Парный репортаж с экспертом. Комментировать будут Денис Алхазов и Сослан Гатагов.
3. Трансляция матча в формате 4K (там тоже будет комментарий, сейчас решаем, какой именно из двух).
В каждом из вариантов трансляции будет функционировать не только звуковая дорожка с комментатором, но и дорожка с интершумом. Если вас не устроит ни один комментатор, можно смотреть без комментария вообще. В будущем мы планируем свести все эти варианты в одну карточку, но сейчас матч уж больно важный, не хотим рисковать, проверяя все технические новшества», — сообщил Стогниенко в своём телеграм-канале.
Сослан Гатагов является воспитанником академии московского «Локомотива». С 2012 по 2014 год он защищал цвета московского «Спартака», сыграв 5 матчей в РПЛ за основной состав красно-белых.
Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.
Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).
- 16 января 2021
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:37
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:07
-
20:07
-
20:06
-
19:58
-
19:58
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:46
-
19:37
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
-
18:12
-
18:01
-
17:58