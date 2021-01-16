Бывший футболист «Спартака» будет комментировать матч «Ливерпуль» — «МЮ» на Okko

Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко приоткрыл завесу тайны, как будет выглядеть трансляция матча 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



«Что касается комментаторов: понятно, что всегда есть недовольные. Поэтому обычно мы стараемся, чтобы каждый из нас не получал много матчей той или иной команды.



Сейчас пришлось от этого правила временно отказаться: у нас в редакции кое-кто тоже угодил в карантин, а график просто бешеный. Так что были случаи, когда один и тот же комментатор работал на двух-трёх матчах какого-то клуба подряд. Но мы снова вернёмся к правилу ротации в ближайшее время. Хвалят нашу работу чаще, чем ругают (это приятно), но и суровые критики в наличии (это нормально и даже хорошо).



Каждый считает, что комментатор работает для него персонально, и если не нравится кому-то одному персонально, то и комментатор профнепригоден. Так уж люди устроены, и раз они наши подписчики, мы стараемся прислушиваться ко всем мнениям. Уже год функционирует опция интершума, но количество выбирающих этот вариант по-прежнему остаётся небольшим — около 1 процента зрителей.



Так что мы решили в этот раз осуществить идею с альтернативным вариантом комментария. Причем не устраивать соревнование между комментаторами, а предложить два разных типа репортажа.



Внимание! На витрине сервиса «Okko спорт» будут три карточки с матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»:



1. Одиночный репортаж. Комментировать буду я.



2. Парный репортаж с экспертом. Комментировать будут Денис Алхазов и Сослан Гатагов.



3. Трансляция матча в формате 4K (там тоже будет комментарий, сейчас решаем, какой именно из двух).



В каждом из вариантов трансляции будет функционировать не только звуковая дорожка с комментатором, но и дорожка с интершумом. Если вас не устроит ни один комментатор, можно смотреть без комментария вообще. В будущем мы планируем свести все эти варианты в одну карточку, но сейчас матч уж больно важный, не хотим рисковать, проверяя все технические новшества», — сообщил Стогниенко в своём телеграм-канале.



Сослан Гатагов является воспитанником академии московского «Локомотива». С 2012 по 2014 год он защищал цвета московского «Спартака», сыграв 5 матчей в РПЛ за основной состав красно-белых.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

Клопп: Сульшер, сказал что сейчас лучший момент для матча с нами. Ну что ж, поглядим