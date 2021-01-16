Бенитес: в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» шансы 60% на 40% в пользу мерсисайдцев

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, ныне возглавлявший китайский «Далянь Про», поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ-2020/2021 «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



«Подобные матчи очень сложны. Есть ощущение, что «Ливерпуль» сможет добиться успеха, но, честно говоря, и «Манчестер Юнайтед» в последнее время очень хорош. Шансы команд оцениваю как 50 на 50. Или 60 на 40 в пользу подопечных Юргена Клоппа, если послушать сердце.



Проблема заключается в том, что «МЮ» играет в нападении в высоком темпе и надо удостовериться, что их игрокам не дадут свободно убегать за спины защитникам. Бруну Фернандеш стал ключевым игроком манкунианцев, он всё изменил своей игрой, передачами и голами. Он выделяется на фоне остальных. Португалец постоянно старается искать передачами партнёров. Но в последних матчах он участвовал и в прессинге, и делал это очень интенсивно и страстно», – приводит слова Бенитеса The Times.



Рафаэль Бенитес возглавлял мерсисайдский клуб с 2004 по 2010 год.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

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