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«Марсель» дома проиграл аутсайдеру Лиги 1

«Марсель» дома проиграл аутсайдеру Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» уступил «Ниму». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме хавбек «Марселя» Флорьян Товен не реализовал пенальти. На 55-й минуте Никлас Элиассон открыл счёт, ему ассистировал Софьян Алакуш. Спустя минуты Элиассон оформил дубль, вновь забив с передачи Алакуша. Форвард «Марселя» Дарио Бенедетто отыграл один мяч на 85-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Ассистенты — Жюльен Об и Жюльен Ольбер. Резервный арбитр — Хаким Бен Эль-Хадж.

Франция - Лига 1. 20-й тур
16 января 2021, суббота. 19:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
Ним
Ним
0:1 Элиассон – 55'   0:2 Элиассон – 58'   1:2 Бенедетто – 85'
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