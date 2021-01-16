«Марсель» дома проиграл аутсайдеру Лиги 1
В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» уступил «Ниму». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:2.
В первом тайме хавбек «Марселя» Флорьян Товен не реализовал пенальти. На 55-й минуте Никлас Элиассон открыл счёт, ему ассистировал Софьян Алакуш. Спустя минуты Элиассон оформил дубль, вновь забив с передачи Алакуша. Форвард «Марселя» Дарио Бенедетто отыграл один мяч на 85-й минуте.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Ассистенты — Жюльен Об и Жюльен Ольбер. Резервный арбитр — Хаким Бен Эль-Хадж.
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