«Марсель» дома проиграл аутсайдеру Лиги 1

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» уступил «Ниму». Встреча проходила на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме хавбек «Марселя» Флорьян Товен не реализовал пенальти. На 55-й минуте Никлас Элиассон открыл счёт, ему ассистировал Софьян Алакуш. Спустя минуты Элиассон оформил дубль, вновь забив с передачи Алакуша. Форвард «Марселя» Дарио Бенедетто отыграл один мяч на 85-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стина. Ассистенты — Жюльен Об и Жюльен Ольбер. Резервный арбитр — Хаким Бен Эль-Хадж.