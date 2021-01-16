«У меня нет денег на еду». Пепе вспомнил о приезде в Португалию в 18-летнем возрасте

Защитник «Порту» Пепе вспомнил, как впервые приехал в Португалию в 18-летнем возрасте.

«Когда я приехал, у меня было около 5 евро. Мне пришлось пойти в министерство иностранных дел, поскольку я приехал из Бразилии один. Мне было всего 18 лет. Я должен был получить факс от «Маритиму» с разрешением на въезд в Португалию. На те единственные деньги, которые у меня были, я мог купить телефонную карту, чтобы позвонить маме и сказать ей, что со мной всё в порядке. Другой вариант — купить что-нибудь поесть. Я подумал: «Позвоню домой, чтобы мама не волновалась».



Я прилетел в 6 часов утра, а стыковочный рейс был в 23:00. Мне нужно было что-нибудь съесть. Я пошёл в кафе в аэропорту и спросил одного из сотрудников: «У тебя есть что-то поесть?». Он ответил, что у них есть много еды. «Но у меня нет денег», — сказал я. Он посмотрел на меня и ушёл, но вскоре вернулся с бутербродом на подносе. С этого момента я всегда пытаюсь помочь другим. Этот опыт действительно сильно повлиял на меня. Этот человек понятия не имел, кто я такой. И я понятия не имею, кем он был, что очень досадно. Но это был жест, который помог мне в то время и стал частью моей жизни. С того дня я сделал Португалию своим первым выбором», — цитирует Пепе AS.