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Пять голов, два пенальти — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»

Пять голов, два пенальти — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»
Футбол / Англия 0
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В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «дроздов» со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча. Бразильский полузащитник Матеус Перейра уверенно реализовал пенальти, развёдя мяч и голкипера по разным углам ворот.

Хозяева отыгрались на 38-й минуте. Защитник Вийи Боли отпасовал пяткой на нападающего Фабиу Силву, и тот низом точно пробил в дальний угол ворот.

Через пять минут «Вулверхэмптон» вышел вперёд. Полузащитник Жоау Моутинью навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, мяч отскочил на ногу Вийи Боли, и он пробил точно в цель.

На 52-й минуте защитник «Вест Бромвича» Олувасемилого Аджайи ударом головой из чужой вратарской отправил мяч в дальний угол ворот.

Через четыре минуты судья второй раз в матче назначил одиннадцатиметровый в ворота «Вулверхэмптона». И снова Матеус Перейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

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Сэм Эллардайс одержал первую победу в качестве главного тренера «Вест Брович Альбион».

«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.

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