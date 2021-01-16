Пять голов, два пенальти — в видеообзоре матча «Вулверхэмптон» — «Вест Бромвич»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «дроздов» со счётом 3:2.
Счёт был открыт на 8-й минуте матча. Бразильский полузащитник Матеус Перейра уверенно реализовал пенальти, развёдя мяч и голкипера по разным углам ворот.
Хозяева отыгрались на 38-й минуте. Защитник Вийи Боли отпасовал пяткой на нападающего Фабиу Силву, и тот низом точно пробил в дальний угол ворот.
Через пять минут «Вулверхэмптон» вышел вперёд. Полузащитник Жоау Моутинью навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, мяч отскочил на ногу Вийи Боли, и он пробил точно в цель.
На 52-й минуте защитник «Вест Бромвича» Олувасемилого Аджайи ударом головой из чужой вратарской отправил мяч в дальний угол ворот.
Через четыре минуты судья второй раз в матче назначил одиннадцатиметровый в ворота «Вулверхэмптона». И снова Матеус Перейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
Видеообзор «дерби Чёрной страны»
Сэм Эллардайс одержал первую победу в качестве главного тренера «Вест Брович Альбион».
«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.
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