Футбольная ассоциация Англии (FA) может начать расследование после празднований голов в матчах АПЛ.



Как сообщает Sky Sports, FA внимательно изучит моменты с празднованиями голов в субботних матчах 19-го тура английской Премьер-лиги на предмет нарушения протоколов проведения соревнований в разгар пандемии.



Как сообщает источник, футболисты «Вулверхэмптон Уондерерс» находились в подтрибунном помещении в организованной толпе, а также совместно праздновали голы в матче с «Вест Бромвич Альбион» (2:3).Игроки «дроздов» также были замечены обнимающимися во время празднований победы после финального свистка в матче с «волками».



А в матче «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1) игроки гостей тесно прижимались друг к другу, празднуя гол, забитый нападающим Нилом Мопе.

8 января Руководство английской Премьер-лиги обновило протокол по проведению соревнований в разгар пандемии COVID-19, сильно ужесточив правила проведения матчей.