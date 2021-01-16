Адольфо Гайч дал согласие на переход в «Дженоа»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч согласился перейти в «Дженоа», сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

По информации источника, на аргентинца претендовал также берлинский «Унион», но игрок выбрал генуэзский клуб. Форвард имеет шансы присоединиться к «Дженоа» на правах полугодичной аренды. Адольфо даже согласен подписать договор аренды на полтора года.

Сообщалось, что Гайч пользуется популярностью также среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа.



Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.