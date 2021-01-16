«Спартак» показал «самое милое фото вечера» с презентации Хендрикса

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в «Твиттере» фотографию новичка команды Йоррита Хендрикса, который держит на руках маленькую девочку.

«Самое милое фото вашего вечера», — говорится в подписи к снимку.

«Спартак» ранее сообщила о подписании полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт.



Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса, назвав хавбека известным игроком.