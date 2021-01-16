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Кристиан Эриксен в январе хочет вернуться в «Тоттенхэм»

Кристиан Эриксен в январе хочет вернуться в «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен хочет вернуться в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб готов отпустить датчанина в аренду на полгода. Между двумя клубами пока не было официальных дискуссий по поводу сделки. Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте в личной беседе сказал Эриксену, что ему нужно проявить характер в этой ситуации и что он хочет, чтобы Кристиан был плеймейкером команды.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне Серии А хавбек провёл 9 матчей, не отличившись результативными действиями.

Конте: у нас было время поработать с Эриксеном над тактикой, ожидаю от него отличную игру
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