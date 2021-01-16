«Зенит» показал репортаж с первой тренировки на сборах в Дубае

Пресс-служба петербургского «Зенита» на YouTube-канале клуба выложила репортаж с первой тренировки команды в 2021 году.
«Тренировочные сборы официально признаны открытыми! Репортаж «Зенит-ТВ» о первом занятии в Дубае», — говорится в подписи к видео. Футболисты прямо на поле сдали кровь, выполнили беговые упражнения и отжимания.
«Зенит» отправился в Дубай где проходит первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля.
На первом этапе сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).
- 16 января 2021
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