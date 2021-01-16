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Новичок «Спартака» Хендрикс определился с игровым номером. Фото

Новичок «Спартака» Хендрикс определился с игровым номером. Фото
Футбол / РПЛ 0
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Новичок «Спартака», полузащитник Йоррит Хендрикс определился с игровым номером. Хавбек будет выступать под номером четыре.

«Наша новая «четвёрка», — написала пресс-служба красно-белых.

Фото можно посмотреть в "твиттере" московского клуба.

Недавно было объявлено, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса, назвав хавбека известным игроком.

Тедеско: Хендрикс — известный футболист. Он играл в топ-клубе
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