Такуми Минамино рассказал о первом годе пребывания в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Такуми Минамино рассказал о первом годе пребывания на Туманном Альбионе.
«Мои чувства описать нелегко. Конечно, счастлив, что в первый же сезон стал чемпионом Англии, но в то же время я провёл в команде лишь полсезона и сомневался, что на сто процентов помог ей.
Когда поднял трофей, почувствовал гордость. Но также подумал, что для этого мне надо было провести сезон целиком и выступать на высоком уровне. Сейчас моя цель заключается именно в том, чтобы помочь команде снова завоевать трофей.
Уже привык к жизни в Великобритании, продолжаю изучать язык, хотя из-за ситуации с коронавирусом это стало сложнее. Сдружился со всеми игроками, но чаще общаюсь с теми, кто говорит по-немецки, — с Шерданом Шакири, Наби Кейта, Садио Мане и Жоэлем Матипом», – приводит слова Минамино Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ японский полузащитник в 8 матчах забил один мяч. Сегодня, 16 января, Такуми Минамино отпраздновал 26-й день рождения.
Минамино присоединился к мерсисайдцам 1 января 2020 года. Трансфер японца, выступавшего ранее за «Ред Булл Зальцбург», обошёлся «Ливерпулю» в € 8 млн.
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