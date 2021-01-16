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«Локомотив» показал свою версию обложки Abbey Road

«Локомотив» показал свою версию обложки Abbey Road
Футбол / РПЛ 0

Футболисты московского «Локомотива» на сборах воссоздали обложку альбома Abbey Road группы The Beatles.

«16 января — Всемирный день The Beatles. Наша версия их легендарной обложки пластинки Abbey Road», — говорится в подписи к фото, опубликованном в клубном «Твиттере».

Пресс-служба «Локомотива» сообщала, что в первых товарищеских матчах на зимних сборах в Испании команда встретится с гибралтарским «Линкольном» и шведским «Эстерсундом».

До 15 февраля команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона. В Испанию прилетели 32 игрока «Локомотива».

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).

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