Фрэнк Лэмпард прокомментировал минимальную победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).
«Конечно, приятно выиграть. В последнее время нам было нелегко, и сегодня было необходимо переломить неудачную серию. „Фулхэм“ хорошо сопротивлялся. Мы хорошо начали игру, контролировали мяч. Было непросто играть с „дачниками“ даже после удаления их игрока. Но мы продолжали идти вперёд и получили то, что заслужили.
В большинстве необходимо наращивать давление, быстро перемещать мяч, постоянно бить по воротам, вскрывать игру, заставлять соперника бегать и самим создавать опасные моменты. Мы так и делали. Просто из-за текущей формы это немного сложнее, у нас совсем не было уверенности. Но мы смогли забить, так что я очень доволен.
Доверяю своим футболистам. Было ощущение, что мы забьем гол, потому что давление было постоянным. Речь шла о том, чтобы быть терпеливыми в атаке. Думаю, мы добились этого», — приводит слова специалиста BBC.
Видео победного гола «Челси» в матче с «Фулхэмом»
«Челси» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. В 15-м туре «аристократы» в гостях проиграли «Арсеналу» (3:1), затем дома сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и проиграли в матче с «Манчестер Сити» (1:3).
Подопечные Фрэнка Лэмпарда в 18 встречах набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте.
- 17 января 2021
-
00:01
- 16 января 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
21:04
-
20:59