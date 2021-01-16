Фрэнк Лэмпард прокомментировал минимальную победу «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0).



«Конечно, приятно выиграть. В последнее время нам было нелегко, и сегодня было необходимо переломить неудачную серию. „Фулхэм“ хорошо сопротивлялся. Мы хорошо начали игру, контролировали мяч. Было непросто играть с „дачниками“ даже после удаления их игрока. Но мы продолжали идти вперёд и получили то, что заслужили.



В большинстве необходимо наращивать давление, быстро перемещать мяч, постоянно бить по воротам, вскрывать игру, заставлять соперника бегать и самим создавать опасные моменты. Мы так и делали. Просто из-за текущей формы это немного сложнее, у нас совсем не было уверенности. Но мы смогли забить, так что я очень доволен.



Доверяю своим футболистам. Было ощущение, что мы забьем гол, потому что давление было постоянным. Речь шла о том, чтобы быть терпеливыми в атаке. Думаю, мы добились этого», — приводит слова специалиста BBC.

Видео победного гола «Челси» в матче с «Фулхэмом»

«Челси» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. В 15-м туре «аристократы» в гостях проиграли «Арсеналу» (3:1), затем дома сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и проиграли в матче с «Манчестер Сити» (1:3).



Подопечные Фрэнка Лэмпарда в 18 встречах набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте.