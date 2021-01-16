Матч с «Саутгемптоном» стал юбилейным для вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля
В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Саутгемптон».
Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт «лис», для вратаря Каспера Шмейхеля этот матч стал 400-м в составе «Лестера».
Фотографии можно посмотреть на странице «Лестер Сити» в "Твиттере".
Каспер Шмейхель перешёл в «Лестер» 1 июля 2011 года из «Лидс Юнайтед». «Лисы» заплатили за трансфер датчанина € 1,68 млн. В сезоне-2013/2014 Шмейхель в составе «Лестера» стал победителем Чемпионшипа, а в сезоне-2015/2016 — одним из главных творцов чемпионства «лисов» в АПЛ.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 34-летний датчанин в 17 матчах пропустил 21 мяч. Пять матчей Каспер Шмейхель отстоял на ноль.
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