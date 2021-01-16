Дешам: никогда не забуду обвинений Бензема в расизме

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что никогда не забудет обвинений нападающего «Реала» Карима Бензема. В 2016 году форвард заявил, что наставник «поддался на давление со стороны расистской части Франции», не включив его в состав на матчи Евро-2016.

«Это пятно. Даже если со временем это немного успокоится, я не смогу забыть. Речь идёт не только о Кариме Бензема. Есть также заявления других людей, которые привели к этому насильственному акту, затрагивающему мою семью. Когда это касается меня, моего тренерского выбора, тактики, технических аспектов, это должно быть принято.

Это касается моего имени, моей семьи. Для меня это неприемлемо. Сказаны вещи, которые обязательно ведут к словесной или физической агрессии, а я страдаю от последствий. Мы не можем этого забыть. Я не могу забыть. Никогда не забуду", — цитирует Дешама RTL France.