О'Ши: Рио Фердинанд, а не Криштиану Роналду — лучший трансфер в истории «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Джон О′Ши назвал лучший трансфер в истории манкунианцев.



«Лучший трансфер в истории «МЮ»? Отдам предпочтение Рио Фердинанду. Он был очень стабилен и стал основополагающим игроком манкунианцев. Был прекрасным партнёром.



Рио отлично освоился в клубе, потому что многих знал по сборной Англии. Он стал отличным приобретением. Люди часто упоминали его стоимость, но он стоил тех вложений.



Да, трансфер Криштиану Роналду тоже близок к первому месту. Речь ведь о двух прекрасных футболистах. Но если учесть момент, нужды клуба и общий эффект, то трансфер Рио Фердинанда для меня всё же номер один», – цитирует ирландца Goal.com.



Рио Фердинанд перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2002 года из «Лидс Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за переход защитника € 46 млн. Фердинанд выступал за «МЮ» до лета 2014 года.



Джон О′Ши защищал цвета манкунианцев с 1999 по 2011 год. За это время ирландец стал пятикратным чемпионом Англии.

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