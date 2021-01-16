Погба: матч с «Ливерпулем» — настоящая битва. Игрокам «МЮ» нужно сохранять спокойствие

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
«В «Манчестер Юнайтед» тебя постоянно ожидают большие матчи, но матч с «Ливерпулем» – настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации», – приводит слова Погба официальный «твиттер»-аккаунт манкунианцев.
Фотографию можно посмотреть на странице «МЮ» в "Твиттере".
Встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января, на стадионе «Энфилд». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.
Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).
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