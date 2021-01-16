Куман: возможно, сейчас в «Барселоне» худшая ситуация с тех пор, как я тут

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением о ситуации в каталонском клубе в связи с выборами президента.



«Возможно, сейчас в «Барселоне» худшая ситуация с тех пор, как я тут. Ситуация сложная до предела. Пандемия её усугубляет. Мы хотели, чтобы выборы президента клуба прошли как можно скорее, но здоровье людей — это главное. Хотелось бы, чтобы выборы прошли как можно скорее и клуб вышел из кризиса», — цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Ранее правительство в ходе встречи сообщило «Барсе», что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами. Клуб со своей стороны заявил о невозможности проведения выборов президента в назначенную дату (24 января) из-за этих ограничений, поэтому дату выборов было решено отложить.