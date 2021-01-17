Экс-игрок «ПСЖ»: когда Мбаппе раздражается, он говорит одноклубникам нехорошие вещи
Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен прокомментировал поведение нападающего Килиана Мбаппе на поле.
«Мбаппе играет иначе, чем его товарищи по команде, да и ведёт себя по-другому. Некоторые вещи невозможно скрыть. Он раздражается и говорит товарищам по команде нехорошие вещи. Когда ты сомневаешься, ты склонен преувеличивать значение жестов, которые тебя успокаивают», — цитирует Ротена As.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 20 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, на его счету 14 забитых мячей и восемь результативных передачам.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп.
Мбаппе забил в Лиге чемпионов больше, чем любой другой игрок до 22 лет в истории турнира
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