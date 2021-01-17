Лэмпард: в 22 года я не играл так, как сейчас это делает Мэйсон Маунт

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением об игре полузащитника синих Мэйсона Маунта.
«Мэйсон Маунт провёл выдающийся матч с „Фулхэмом“. Он заслужил похвалы за свою игру. В этом матче Мэйсон был в несколько более глубокой роли, чем обычно, но несмотря на это именно он забил единственный гол в матче. Его качества — блестящи, его отношение к футболу — блестяще, поэтому он заслуживает комплиментов.
Он яркий пример того, что я имею в виду, когда говорю о молодости нашей команды. На прошлой неделе ему исполнилось всего 22 года. В своё время я пришёл в „Челси“ в 22 года, и в свой первый сезон на „Стэмфорд Бридж“ я не взорвал мир. В этом возрасте Маунт добился больших успехов, чем я», — приводит слова главного тренера «Челси» Sky Sports.
Видео гола Мэйсона Маунта в ворота «Фулхэма»
В нынешнем сезоне АПЛ Мэйсон Маунт провёл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда в 18 встречах набрали 29 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте.
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