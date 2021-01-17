«Севилья» в дополнительное время обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Леганес» принимал «Севилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Единственный мяч в этой встрече был забит на 96-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, который вышел на поле на 83-й минуте. Ему ассистировал хавбек Оливер Торрес. Таким образом, севильцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании.
Главным арбитром встречи был Пабло Гонсалес Фуэртес. В судейскую бригаду входили Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.
В испанской Примере «Севилья» в 17 турах набрала 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. «Леганес», набравший 34 очка в 20 турах Сегунды, также находится на шестом месте.
- 17 января 2021
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:40
-
00:35
-
00:32
-
00:31
-
00:17
-
00:01
- 16 января 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:19
-
23:12
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:42
-
22:29
-
22:28
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:14
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:52
-
21:46
-
21:43
-
21:39