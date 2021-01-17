«Севилья» в дополнительное время обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Леганес» принимал «Севилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Единственный мяч в этой встрече был забит на 96-й минуте. Автором гола стал полузащитник «Севильи» Лукас Окампос, который вышел на поле на 83-й минуте. Ему ассистировал хавбек Оливер Торрес. Таким образом, севильцы вышли в 1/8 финала Кубка Испании.

Главным арбитром встречи был Пабло Гонсалес Фуэртес. В судейскую бригаду входили Альфредо Родригес и Исраэль Барсена Родригес.

В испанской Примере «Севилья» в 17 турах набрала 30 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. «Леганес», набравший 34 очка в 20 турах Сегунды, также находится на шестом месте.