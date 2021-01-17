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«Лестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ

«Лестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч субботней программы 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 37-й минуте матча — полузащитник хозяев Юри Тилеманс вырезал роскошную передачу в штрафную на Джеймса Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину.

Видео гола с острого угла в исполнении Джеймса Мэддисона

Барнс удваивает преимущество «Лестера», реализовав выход один на один. Видео доступно на «Чемпионате».

На 95-й минуте нападающий Харви Барнс установил окончательный счёт в матче, реализовав выход один на один с вратарём гостей.

Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
16 января 2021, суббота. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Мэддисон – 37'   2:0 Барнс – 90+5'
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