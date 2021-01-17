«Лестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч субботней программы 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Саутгемптон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 37-й минуте матча — полузащитник хозяев Юри Тилеманс вырезал роскошную передачу в штрафную на Джеймса Мэддисона, который сблизился с воротами и с острого угла вколотил мяч в ближний угол ударом под перекладину.

Видео гола с острого угла в исполнении Джеймса Мэддисона

Барнс удваивает преимущество «Лестера», реализовав выход один на один. Видео доступно на «Чемпионате».

На 95-й минуте нападающий Харви Барнс установил окончательный счёт в матче, реализовав выход один на один с вратарём гостей.

Подопечные Брендана Роджерса в 18 матчах набрали 35 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).