«Удинезе» проиграл «Сампдории», несмотря на гол Де Пауля

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Сампдория» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 55-й минуте матча счёт открыл полузащитник гостей Родриго Де Пауль. Хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева сравнял счёт, реализовав пенальти. На 81-й минуте нападающий Эрнесто Торрегросса вывел генуэзскую команду вперёд, ему ассистировал Томмазо Ауджелло.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Ассистенты — Альберто Тегони и Антонио Воно. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.

«Сампдория» в 18 матчах набрала 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (16) располагается на 15-м месте.