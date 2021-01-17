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«Удинезе» проиграл «Сампдории», несмотря на гол Де Пауля

«Удинезе» проиграл «Сампдории», несмотря на гол Де Пауля
Футбол / Италия 0

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Сампдория» переиграла «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 55-й минуте матча счёт открыл полузащитник гостей Родриго Де Пауль. Хавбек «Сампдории» Антонио Кандрева сравнял счёт, реализовав пенальти. На 81-й минуте нападающий Эрнесто Торрегросса вывел генуэзскую команду вперёд, ему ассистировал Томмазо Ауджелло.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юаном Лукой Сакки. Ассистенты — Альберто Тегони и Антонио Воно. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.

«Сампдория» в 18 матчах набрала 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (16) располагается на 15-м месте.

Италия - Серия А. 18-й тур
16 января 2021, суббота. 22:45 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
2 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Де Пауль – 55'   1:1 Кандрева – 67' (пен)   2:1 Торрегросса – 81'
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