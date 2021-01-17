Платини: Дибала – игрок категории вроде Марадоны, Сивори, Неймара

Бывший президент УЕФА и 3-кратный обладатель «Золотого мяча» француз Мишель Платини поделился мнением о главных звёздах туринского «Ювентуса» в преддверии игры с «Интером» в чемпионате Италии.

«Криштиану Роналду – лидер, как и я в «Ювентусе» 80-х годов. Кто лучше в сравнении с Лионелем Месси? Это два совершенно разных явления. Два знаменательных игрока за последние 15 лет. Мне нравится наблюдать за игрой Пауло Дибала. Сильно. Он из категории игроков вроде Марадоны, Омара Сивори, Неймара. Возможно, у него немного меньше таланта, но давайте посмотрим. Дибала – это не Роналду, и не Месси.

Как закончится встреча «Ювентус» — «Интер»? Думаю, 1:0, забьёт Роналду. Однозначно, это будет захватывающий матч. В борьбе за чемпионство стоит следить за «Миланом». Они всегда добиваются результата, идут первыми и не остановятся», — цитирует Платини La Gazzetta dello Sport.

Встреча 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» состоится в воскресенье, 17 января, начало – 22:45 мск.