Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Платини: Дибала – игрок категории вроде Марадоны, Сивори, Неймара

Платини: Дибала – игрок категории вроде Марадоны, Сивори, Неймара
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Бывший президент УЕФА и 3-кратный обладатель «Золотого мяча» француз Мишель Платини поделился мнением о главных звёздах туринского «Ювентуса» в преддверии игры с «Интером» в чемпионате Италии.

«Криштиану Роналду – лидер, как и я в «Ювентусе» 80-х годов. Кто лучше в сравнении с Лионелем Месси? Это два совершенно разных явления. Два знаменательных игрока за последние 15 лет. Мне нравится наблюдать за игрой Пауло Дибала. Сильно. Он из категории игроков вроде Марадоны, Омара Сивори, Неймара. Возможно, у него немного меньше таланта, но давайте посмотрим. Дибала – это не Роналду, и не Месси.

Как закончится встреча «Ювентус» — «Интер»? Думаю, 1:0, забьёт Роналду. Однозначно, это будет захватывающий матч. В борьбе за чемпионство стоит следить за «Миланом». Они всегда добиваются результата, идут первыми и не остановятся», — цитирует Платини La Gazzetta dello Sport.

Встреча 18-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» состоится в воскресенье, 17 января, начало – 22:45 мск.

Роналдо: даже если бы у меня не было травм, я не играл бы до 40 лет, как Ибрагимович
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021