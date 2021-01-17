«Помню похожий гол Аршавина за «Арсенал». Мэддисон – о забитом мяче с «Саутгемптоном»

24-летний английский полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон высказался о своём забитом мяче в ворота «Саутгемптона» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Необычное празднование гола? Это произошло инстинктивно. Это к тому, что нам говорили, что эту идею нужно попробовать реализовать, чтобы избегать скопления людей, и я просто попытался превратить это в безобидную шутку. Не думаю, что вы найдете хоть одного человека, который хотел бы, чтобы футбол прекратился, так что если есть что-то, что мы можем сделать, то это хорошо.
Я помню похожий гол, который Андрей Аршавин забил за «Арсенал». Мой папа говорил мне, что когда ты в таких ситуациях, под острым углом, возле ворот, единственное место, где ты можешь забить, — это пробить высоко под перекладину», — цитирует Мэддисона The Guardian.
Видео гола Мэддисона доступно на «Чемпионате».
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