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«Помню похожий гол Аршавина за «Арсенал». Мэддисон – о забитом мяче с «Саутгемптоном»

«Помню похожий гол Аршавина за «Арсенал». Мэддисон – о забитом мяче с «Саутгемптоном»
Футбол / Англия 0
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24-летний английский полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон высказался о своём забитом мяче в ворота «Саутгемптона» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Необычное празднование гола? Это произошло инстинктивно. Это к тому, что нам говорили, что эту идею нужно попробовать реализовать, чтобы избегать скопления людей, и я просто попытался превратить это в безобидную шутку. Не думаю, что вы найдете хоть одного человека, который хотел бы, чтобы футбол прекратился, так что если есть что-то, что мы можем сделать, то это хорошо.

Я помню похожий гол, который Андрей Аршавин забил за «Арсенал». Мой папа говорил мне, что когда ты в таких ситуациях, под острым углом, возле ворот, единственное место, где ты можешь забить, — это пробить высоко под перекладину», — цитирует Мэддисона The Guardian.

Видео гола Мэддисона доступно на «Чемпионате».

Ироничное празднование гола Джеймсом Мэддисоном в матче с «Саутгемптоном»
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