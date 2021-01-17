Бразильский журналист: Пабло будет одним из сильнейших защитников «Локо», а может, и РПЛ

Бразильский спортивный журналист Фабио Алейшу рассказал об игре новичка «Локомотива» защитника Пабло.



«Могу сказать, как Пабло играл в Бразилии. Выступая за «Коринтианс» и сборную, он был хорош. Бразильский клуб даже хотел его вернуть. Он будет одним из самых сильных, если не лучшим, защитников в «Локо». А может, и в РПЛ. У него была травма, но он почти не пропускал матчи благодаря пандемии, ведь во Франции тогда не играли. Сейчас он хорошо себя чувствует и не испытывает проблем. Он поможет «Локомотиву», у которого есть проблемы в обороне. Очень быстрый и высокий, хорошо действует головой.



Посмотрим, как теперь будут играть «железнодорожники». Если они сохранят нынешнюю схему, Пабло заменит в центре защиты Мурило. Вряд ли «Локо» покупает такого игрока на замену. Не думаю, что и Чорлука, капитан команды, сядет на лавку. В любом случае, у «Локо» появляются проблемы с лимитом, а четыре легионера — защитники. Скорее всего, Райкович покинет клуб. Но Пабло лучше Слободана. Профессиональный уровень у него выше и чем у Мурило. К возобновлению сезона он уже будет готов.



У Пабло никогда не было конфликтов. Он очень спокойный человек. В «Коринтиансе» и «Бордо» болельщики его любили. Пабло быстро научился говорить по-французски. Проблем с адаптацией не будет. Защитник привык к европейский погоде, хоть во Франции и не так холодно, как в России. Ему нравится в Европе. Если за Пабло правда заплатили около € 2 млн, это хорошая сделка. Опытный игрок, уже проверен в топ-лиге.



Конечно, Пабло говорил, что не чувствует себя так же хорошо, как до травмы, но всё будет нормально. В последних матчах проблем не было. Сейчас на сборах будет время набрать хорошую форму. Думаю, в кубковом матче он уже выйдет на поле. 29 лет — не такой уж большой возраст для защитника», — цитирует Алейшу «Всёпроспорт».

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