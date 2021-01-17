Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» предоставил дополнительные дни отдыха Гильерме, Мурило и Зе Луишу

«Локомотив» предоставил дополнительные дни отдыха Гильерме, Мурило и Зе Луишу
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Голкипер Маринато Гильерме, защитник Мурило и нападающий Зе Луиш присоединятся к «Локомотиву» на сборах в Испании в середине следующей недели, сообщает пресс-служба московской команды.

Тренерский штаб «железнодорожников» предоставил футболистам дополнительные дни отдыха. Зе Луш продолжает восстанавливаться после операции на стопе, которая прошла 17 декабря, а Гильерме и Мурило предоставлена возможность провести время с семьями, которых игроки не видели на протяжении года из-за пандемии коронавируса.

До 15 февраля «Локомотив» будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона. В Испанию прилетело 32 игрока «Локомотива».

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).

«Локомотив» назвал соперников по первым двум матчам на сборах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021