«Локомотив» предоставил дополнительные дни отдыха Гильерме, Мурило и Зе Луишу

Голкипер Маринато Гильерме, защитник Мурило и нападающий Зе Луиш присоединятся к «Локомотиву» на сборах в Испании в середине следующей недели, сообщает пресс-служба московской команды.
Тренерский штаб «железнодорожников» предоставил футболистам дополнительные дни отдыха. Зе Луш продолжает восстанавливаться после операции на стопе, которая прошла 17 декабря, а Гильерме и Мурило предоставлена возможность провести время с семьями, которых игроки не видели на протяжении года из-за пандемии коронавируса.
До 15 февраля «Локомотив» будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона. В Испанию прилетело 32 игрока «Локомотива».
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве «Зенит» (41).
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