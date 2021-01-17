Хавбек «Наполи» заразился коронавирусом

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте неаполитанской команды.



Накануне футболисты «Наполи» прошли тестирование на коронавирус. Положительный результат теста выявлен только у 24-летнего испанского футболиста. Руис отправлен на карантин.



В конце декабря прошлого года стало известно, что Руис не намерен продлевать контракт с «Наполи». Сообщалось, что неаполитанский клуб готов отпустить испанского хавбека, если другой клуб предложит за игрока не менее € 50 млн. Действующий контракт Руиса с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

«Наполи» в 16 встречах набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (40).