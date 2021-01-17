«У меня не было слов». Уолкотт рассказал, как Месси попросил его футболку после матча

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт, ранее игравший за «Арсенал», рассказал историю о противостоянии с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
«Когда он получал мяч и мог столкнуться со мной на поле лицом к лицу, Лео менял направление и бежал в другую сторону. Я подумал: „Хорошо, он не хочет пробегать мимо меня, это хороший знак“. Мы много играли с „Барселоной“, и однажды Месси спросил у меня футболку. Я подумал: „Ничего себе, величайший игрок мира спрашивает у меня футболку!“ У меня не было слов», — цитирует Уолкотта Goal.
Тео Уолкотт — воспитанник «Саутгемптона». В 2006 году покинул клуб в возрасте 16 лет и за € 10,5 млн перешёл в лондонский «Арсенал». Оттуда в январе 2018-го перешёл в «Эвертон». «Святые» арендовали футболиста у «ирисок» до лета 2021 года.
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