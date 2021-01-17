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Марио Манджукич подпишет полугодовой контракт с «Миланом»

Марио Манджукич подпишет полугодовой контракт с «Миланом»
Футбол / Италия 0

Нападающий Марио Манджукич вскоре подпишет контракт с «Миланом», сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, срок действия соглашения хорвата с «россонери» составит полгода. Сообщалось, что предложения нападающему делали ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Контракт Манджукичу предлагала и «Сельта».

Сообщалось, что руководство «Милана» 13 января провело встречу с представителем 34-летнего футболиста. Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.

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