Артур рассказал, почему выбрал бы капитаном Роналду, а не Месси

Полузащитник «Ювентуса» Артур сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с которым он вместе играл до перехода в туринский клуб, с партнёром по команд, Криштиану Роналду, а также ответил на вопрос, кого он выбрал бы капитаном команды.

«Оба обладают уникальными лидерскими качествами. Месси проявляет их жестами, хотя многие его не понимают. Он нацелен выиграть матч, забить. Роналду более выразительный, с жестами, словами. Он хорошо ладит со всеми. Может, я и не пойду к нему домой в гости, но у нас хорошие отношения.

Кого выбрал бы капитаном? Трудный вопрос. В матче и тот и другой могут забить по пять голов. Они оба очень яркие лидеры, но выберу Криштиану Роналду, с которым мы играем вместе", — цитирует Артура A Bola со ссылкой на YouTube-канал Desimpedidos.