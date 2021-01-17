Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом ПСВ
Нападающий эйндховенского ПСВ Дониелл Мален может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Soccernews.nl.
По информации источника, в услугах 21-летнего нидерландского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» рассматривают Малена в качестве замены полузащитнику Джейдону Санчо. Мален входит в сферу интересов ещё нескольких клубов, однако отмечается, что дортмундцы лидирует в гонке за футболиста. Ожидается, что трансфер состоится предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Мален в 16 матчах чемпионата Нидерландов забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Дортмундская «Боруссия» в 16 встречах набрала 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований является «Бавария» (33).
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