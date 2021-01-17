Виллаш-Боаш подтвердил, что клубы АПЛ интересуются хавбеком «Марселя» Сансоном
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил, что английские клубы интересуются полузащитником французской команды Морганом Сансоном.
«Трансферное окно открыто, а Сансон — игрок, которого высоко ценят в Англии. Официально мы не получали никаких предложений, но интерес есть. Клубы английской Премьер-лиги наблюдают за ним из-за его характеристик. Не исключено, что Морган покинет нашу команду», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com.
Напомним, осенью стало известно, что Сансон отказался от переход в санкт-петербугский «Зенит». Действующий контракт полузащитника с «Марселем» рассчитан до конца сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне хавбек в 11 матчах чемпионата Франции забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Виллаш-Боаш извинился за домашнее поражение «Марселя» от аутсайдера Лиги 1
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