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Кристиан Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА

Кристиан Бистрович не полетел на сборы с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович не отправился с командой на сборы в Испанию…

«Полузащитник Кристиян Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что пражская «Спарта» хочет арендовать Бистровича у ЦСКА.

Напомним, Бистрович перешёл в московский ЦСКА зимой 2018 года. Стоимость трансфера составила € 500 тыс. В декабре москвичи объявили о продлении контракта с хорватом до 2025 года. За московскую команду он сыграл 88 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач. В составе «армейцев» Бистрович в 2018 году стал обладателем Суперкубка России.

«Спарта» хочет арендовать у ЦСКА Кристиана Бистровича
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