Газзаев: если Крамаренко будет уезжать из ЦСКА в сборную Азербайджана, это не проблема

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал приход в московский клуб тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко.

«Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарём, играл за «Нефтчи», бронзовый призёр СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия. Полностью одобряю решение клуба.

Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым. Полагаю, их ждёт успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт. Думаю, их союз пойдёт на пользу ЦСКА. Сработаются ли с Гончаренко? Если Крамаренко пригласили в ЦСКА, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он также заинтересован, чтобы в клуб пришёл хороший специалист.

Возможное совмещение должностей в ЦСКА и сборной Азербайджана? Этот вопрос будет обсуждаться с руководством и тренерским штабом ЦСКА. Как решат, так и будет. Но, на мой взгляд, это не станет большой проблемой, если Дмитрий, допустим, будет на неделю уезжать в азербайджанскую сборную. «Армейские» игроки также будут разъезжаться в национальные команды, везде сейчас единый международный график. Мне кажется, это не станет нерешаемым вопросом", — цитирует Газзаева сайт «Матч ТВ».