ЦСКА опубликовал список игроков, полетевших на сборы в Испанию

Сегодня, 17 января, московский ЦСКА вылетел в Аликанте. Красно-синие проведут зимние сборы в Кампоаморе. В Испании пройдёт два сбора, которые завершатся 19 февраля.
Стоит отметить, что в состав сборников вошли защитник Бруно Фукс, который, по информации СМИ, получил очередную травму, а также форвард Адольфо Гайч, который ведёт переговоры о переходе в «Дженоа» на правах аренды.
Полный список футболистов, полетевших на сбор, выглядит следующим образом:
вратари Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков;
защитники Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников;
полузащитники Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян;
нападающие Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
- 17 января 2021
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