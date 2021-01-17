Фернандо Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером дубля мадридской команды, сообщает Marca.



Напомним, Торрес начал работать в академии «Атлетико» в сентябре прошлого года. Экс-футболист продолжает проходить обязательную шестимесячную практику для получения лицензии УЕФА PRO. Сообщается, что первый матч под руководством Торреса «Атлетико Б» проведёт сегодня, 17 января, с «Побленсе».



Торрес завершил карьеру в 2019 году. На клубном уровне форвард выступал за «Саган Тосу», мадридский «Атлетико», «Милан», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». В составе «Атлетико» Торрес — победитель Лиги Европы УЕФА (сезон-2017/2018), финалист Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2015/2016). С 2003 по 2014 год Торрес выступал за сборную Испании.

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