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Фернандо Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»

Фернандо Торрес возглавил вторую команду «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером дубля мадридской команды, сообщает Marca.

Напомним, Торрес начал работать в академии «Атлетико» в сентябре прошлого года. Экс-футболист продолжает проходить обязательную шестимесячную практику для получения лицензии УЕФА PRO. Сообщается, что первый матч под руководством Торреса «Атлетико Б» проведёт сегодня, 17 января, с «Побленсе».

Торрес завершил карьеру в 2019 году. На клубном уровне форвард выступал за «Саган Тосу», мадридский «Атлетико», «Милан», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». В составе «Атлетико» Торрес — победитель Лиги Европы УЕФА (сезон-2017/2018), финалист Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2015/2016). С 2003 по 2014 год Торрес выступал за сборную Испании.

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