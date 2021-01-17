«Зенит» стал самым популярным клубом России в «Инстаграме» по итогам 2020 года

Петербургский «Зенит» стал самой популярной футбольной командой России в «Инстаграме» по итогам минувшего года, сообщает Deportes & Finanzas.
В сумме за 2020 год «Зенит» набрал 17,4 млн взаимодействий с клубным аккаунтом (лайки, комментарии и просмотры). На втором месте — московский «Спартак» (12,4 млн). ПФК ЦСКА — третий (11,5 млн), «Локомотив» — четвёртый (6,97 млн). В пятёрку также вошёл «Краснодар» (5,54 млн).
Фото можно посмотреть в «твиттере» Deportes & Finanzas.
Петербургский «Зенит» также стал самой популярной спортивной командой России в YouTube по итогам минувшего года. В сумме за 2020 год «Зенит» набрал 15,4 млн лайков, дизлайков, комментариев и просмотров. На втором месте — футбольный «Спартак» (8,79 млн). ПФК ЦСКА — третий (7,95 млн), «Рубин» — четвёртый (2,79 млн). В пятёрку также вошёл хоккейный «Авангард» (2,47 млн).
- 17 января 2021
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