Новичок «Спартака» Хендрикс объяснил, почему взял номер Цымбаларя
Новичок «Спартака» полузащитник Йоррит Хендрикс рассказал, почему взял 4-й номер, под которым выступал легендарный полузащитник красно-белых Илья Цымбаларь.
«Для меня большая честь выступать под номером, под которым играла легенда клуба. Вообще, с «четвёркой» на спине я был еще в юношеских командах, поэтому выбрал ее сразу же, узнав, что она свободна.
Собираюсь учить русский язык. Это важно для общения на поле, нужно в ближайшее время выучить хотя бы основные футбольные термины», — приводит слова Хендрикса «Спорт-экспресс».
Накануне было объявлено, что футболист успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. Хендрикс — воспитанник эйндховенского ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года.
Новичок «Спартака» Хендрикс определился с игровым номером. Фото
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