Источник: Месси сыграет в матче за Суперкубок Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение сыграть в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком», сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс на своей странице в «Твиттере».



Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что Месси сам решит, будет ли участвовать в финале Суперкубка. Напомним, Месси пропустил полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2 — по пенальти). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).



Матч за Суперкубок Испании «Барселона» — «Атлетик» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лионель Месси сам примет решение об участии в матче за Суперкубок Испании