«Манчестер Сити» получит более € 220 млн на трансферы. В приоритете — форвард и опорник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит около € 225 млн на трансферы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, большая часть этой суммы будет использована в летнее трансферное окно по окончании сезона. В приоритете «горожан» — покупка форварда, который полноценно заменит Серхио Агуэро, а также опорника. У полузащитника Фернандиньо летом заканчивается контракт. В клубе также обсуждают возможность подписания правого защитника.

В списке потенциальных целей «Манчестер Сити» — нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд и форвард «Интера» Ромелу Лукаку. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги Холанд забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. Лукаку в 16 матчах итальянской Серии А забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.