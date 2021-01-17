Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румменигге признался, что плакал, когда Гвардиола сообщил ему о желании уйти из «Баварии»

Румменигге признался, что плакал, когда Гвардиола сообщил ему о желании уйти из «Баварии»
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как бывший тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити», сообщил ему о желании покинуть немецкую команду.

«Навсегда запомню один вечер. В ноябре 2015 года во время совместного ужина Хосеп сказал мне, что должен покинуть клуб. Ему нужен был новый вызов. Пеп всегда был открыт. Был эмоциональный вечер: он плакал, и я тоже плакал. Это мне запомнилось. Гвардиола — надёжный, замечательный человек, с ним весело проводить время. Мы с ним переписываемся. У нас возникла настоящая дружба», — приводит слова Румменигге Bild.

Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, после чего был назначен главным тренером «Манчестер Сити».

Румменигге: главная проблема Лиги чемпионов — скучный групповой этап
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021