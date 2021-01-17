Румменигге признался, что плакал, когда Гвардиола сообщил ему о желании уйти из «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как бывший тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити», сообщил ему о желании покинуть немецкую команду.



«Навсегда запомню один вечер. В ноябре 2015 года во время совместного ужина Хосеп сказал мне, что должен покинуть клуб. Ему нужен был новый вызов. Пеп всегда был открыт. Был эмоциональный вечер: он плакал, и я тоже плакал. Это мне запомнилось. Гвардиола — надёжный, замечательный человек, с ним весело проводить время. Мы с ним переписываемся. У нас возникла настоящая дружба», — приводит слова Румменигге Bild.



Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, после чего был назначен главным тренером «Манчестер Сити».

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