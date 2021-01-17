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«Спартак» показал фото с первой тренировки Йоррита Хендрикса

«Спартак» показал фото с первой тренировки Йоррита Хендрикса
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» показала фотографии с первой тренировки новичка команды полузащитника Йоррита Хендрикса.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" красно-белых.

Накануне было объявлено, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника, назвав хавбека известным игроком.

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