«Спартак» показал фото с первой тренировки Йоррита Хендрикса

Пресс-служба «Спартака» показала фотографии с первой тренировки новичка команды полузащитника Йоррита Хендрикса.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" красно-белых.

Накануне было объявлено, что игрок успешно прошёл медицинское обследование и заключил с красно-белыми долгосрочный контракт. Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ, находился в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне провёл 16 матчей, но результативными действиями не отметился. В 2016 году Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов. За национальную команду провёл один матч и результативными действиями также не отметился.



Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание нидерландского полузащитника, назвав хавбека известным игроком.