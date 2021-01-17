Хендерсон: все в «Ливерпуле» очень уважают Рашфорда. То, что он делает, невероятно

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выразил восхищение нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом, который активно продвигает социальные программы в Англии на фоне пандемии коронавируса.



«На этот раз мне придётся отложить соперничество в сторону, чтобы отдать должное одному из игроков «Юнайтед», и не сомневаюсь, что наши фанаты поддержат меня без вопросов, учитывая, что это Маркус Рашфорд.



То, что Маркус сделал за последний год, просто невероятно. Он боролся за продовольственную программу, рассказал о проблеме бедных детей и использовал свою репутацию на благо других. Каждая его похвала и каждая награда, которую он получил, не только заслуженны, но и, вероятно, не воздают ему должного.



По понятным причинам этого может не произойти, но, надеюсь, Маркус знает, что все в футбольном клубе «Ливерпуль» его очень уважают. Мне повезло играть с ним в сборной Англии, но сегодня это ничего не значит. Это день соперничества", — приводит слова Хендерсона сайт клуба.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 17 января. Начало — в 19:30 мск.