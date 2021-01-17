Воспитанник «Челси» продлил контракт с «Брайтоном»

Защитник «Брайтон энд Хоув Альбион» Тарик Лампти продлил контракт с «чайками».



Как сообщает Sky Sports, 20-летний англичанин поставил подпись под договором, действие которого закончится 30 июня 2025 года.



«Мы рады сообщить, что Тарик видит своё будущее в нашей команде. Мы знали о его потенциале, когда подписывали контракт с ним год назад, и надеялись, что он окажет действительно положительное влияние на клуб. Именно это доказали его выступления с июня прошлого года.



Он был образцовым профессионалом, исключительно усердно работая и на тренировках, и в матчах. Лампти — скромный парень и командный игрок. Он вписывается во все критерии, которые мы хотели бы видеть от футболиста «Брайтона». Теперь речь идёт о том, чтобы помочь ему до конца раскрыть свой потенциал», — охарактеризовал 20-летнего защитника главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер.



В нынешнем сезоне АПЛ Тарика Лампти провёл 11 матчей, забил гол и отдал голевую передачу.



31 января 2020 года «Брайтон» выкупил Лампти у «Челси», чьим воспитанником он является, за € 3,3 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста молодёжной сборной Англии в € 18 млн.

«Брайтон» одержал больше гостевых побед в нынешнем сезоне АПЛ, чем «Ливерпуль»